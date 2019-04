Wietse schildert indrukwekkend kunstwerk op gebouwen VTI Mathias Mariën

01 april 2019

18u38 7 Brugge De Zandstraat in Sint-Andries heeft er een blikvanger bij. De Brugse kunstenaar Wietse maakte een imposante ‘mural’ van zo’n zeven meter hoog op de gebouwen van het VTI.

Het kunstwerk is gemaakt in de typische stijl van Wietse Hindryckx. De jongste tijd maakt de Bruggeling steeds meer naam in binnen- én buitenland. Behalve ‘murals’ wordt zijn kunst ook steeds meer verwerkt in interieurs. Zo richtte hij bijvoorbeeld mee het fel gesmaakte rooftoprestaurant Njord in Zeebrugge in. Verder was hij al actief op het Upfest-streetartfestival in het Engelse Bristol en het Mainsquare Festival in het Franse Arras. Het VTI kwam bij Wietse terecht nadat ze een ‘mural’ wonnen via een wedstrijd in het kader van ‘De Warme Stad’, waarop hun keuze snel viel op de creatieve kunstenaar.

De komende maanden staan er nog tal van andere projecten in de steigers. Meer informatie en werken zijn terug te vinden op de Instagrampagina @wietseart of op Facebook via ‘Wietse’.