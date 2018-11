Wietse schildert imposante mural in thuisstad 09 november 2018

02u25 7 Brugge Het centrum van Brugge is een blikvanger rijker. Langs de Vlamingdam schilderde de Brugse kunstenaar Wietse Hindryckx (26) een imposante mural van 9 op 7 meter.

"Het is meteen mijn grootste werk in de stad. Natuurlijk ben ik daar heel trots op", zegt Wietse. Het kunstwerk is gemaakt in de typische stijl van Wietse, die ondertussen in binnen- en buitenland aan het werk is. Zo zorgde hij bijvoorbeeld mee voor de inrichting van het rooftoprestaurant Njord in Zeebrugge en was hij al actief op het Upfest-streetartfestival in het Engelse Bristol en het Mainsquare Festival in het Franse Arras. Zijn laatste werk in de Brugse binnenstad is te bewonderen op de gevel van jongerenhuis 'Route36' langs de Vlamingdam. De kenmerkende stijl van Wietse is dan ook gecombineerd met een duidelijke verwijzing naar de organisatie. Ondertussen stelt de kunstenaar vanaf 17 november de nieuwste werken tentoon tijdens zijn zesde expositie in de Ezelstraat 13: ART-COPPER-EAU. Het thema draait volledig rond art nouveau en is een eerbetoon aan de kunstenaars uit die periode. Het eindresultaat oogt alvast indrukwekkend.





Voor de nieuwsgierigen: de expo loopt tot 23 november. Op de openingsavond zijn er vanaf 19 uur hapjes en drankjes.





Meer info op de Instagrampagina @wietseart of op Facebook via 'Wietse'. (MMB)