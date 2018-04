Wielertoerist (55) in levensgevaar na val 28 april 2018

Een 55-jarige wielertoerist in gisterochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een valpartij langs de Kustlaan in Zeebrugge. De vijftiger was vlakbij zijn woning, toen hij ongelukkig ten val kwam langs het jaagpad. Het slachtoffer werd omstreeks 10.15 uur opgemerkt door voorbijgangers. Zij verwittigden meteen de hulpdiensten. Onder andere de mug-helikopter kwam ter plaatse. De toestand van de wielertoerist bleek meteen ernstig. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Daar vocht hij gisterenavond nog steeds voor zijn leven. De omstandigheden van de valpartij zijn nog niet helemaal duidelijk. Het parket van Brugge werd op de hoogte gebracht, al wijst alles erop dat er geen derden in het ongeval betrokken waren. Het lijkt er op dat de man ongelukkig ten val kwam. (MMB)