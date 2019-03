Wie van de twee? Brugse commissie kiest voor nieuw museum tussen KTA-site en Sint-Andreasgronden Bart Huysentruyt

12 maart 2019

18u26 0 Brugge Spanning troef binnen de Brugse musea, want binnen twee weken maakt een commissie van deskundigen een definitieve keuze voor de locatie van een nieuwe museumhal: de KTA-site of de gronden van het Sint-Andreasinstituut. “Begin april nemen we de beslissing", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Het dossier rond de nieuwe museumhal kent een voorgeschiedenis binnen het vorige sp.a-CD&V-stadsbestuur. Het was voormalig burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) die de KTA-site naar voren schoof. De deal leek beklonken: een persconferentie kondigde de bouw aan. De beschermde kapel en het Magdalenagasthuis zouden worden gerestaureerd, voor de overige gebouwen was al de sloopvergunning aangevraagd. De bouw van de tentoonstellingshal, die 28,5 miljoen euro mag kosten, zou dan in 2020 van start gaan.

Een historische blunder. Zo noemde N-VA het plan om het nieuwe museum op de KTA-site langs de nieuwe Gentweg in Brugge neer te poten. “Want je krijgt maar één keer de kans om het huis van je buren te kopen. En dat huis, of die school in dit geval, staat ook te koop”, zei Pol Van Den Driessche vorig jaar nog in de aanloop naar de verkiezingen. Ook huidig burgemeester Dirk De fauw (CD&V) twijfelde: “We hebben vroeger veel met het Sint-Andreasinstituut gesproken, maar toen bleek het water te diep. Daarom kochten we de KTA-site, die enkele tientallen meters verderop ligt.”

Het Sint-Andreasinstituut, ofwel de Garenmarkt, ligt pal naast het Groeningemuseum. Het zou dus als locatie interessanter kunnen zijn. De site geniet ook de voorkeur weg van de huidige burgemeester en ligt dus in poleposition. Sint-Andreas zou de KTA-gronden van de stad kopen en daar een nieuwe school neerpoten. Omdat de onderhandelingen best opnieuw gevoerd werden, stelde het Brugs stadsbestuur een commissie van deskundigen aan die de locatie voor de nieuwe museumhal zal bepalen. “Op 27 maart bespreken we de resultaten daarvan”, zegt De fauw. “In het eerste schepencollege van april hakken we de knoop door.”,

De commissie bestaat uit zes onafhankelijke deskundigen in verschillende disciplines, met name recht, cultuur, musea en vastgoed”, Zij maken een grondige analyse: wat zijn de zwaktes en sterktes van beide sites, welke timing is mogelijk en hoe zit het financiële plaatje in elkaar?”, verduidelijkt De fauw. De lopende selectieprocedure voor een ontwerpteam blijft overigens overeind: enkel de locatie kan dus nog veranderen.