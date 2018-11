Wie stal mascotte van Brugs volkscafé? SPAARVARKEN MET EMOTIONELE WAARDE WEG NA INBRAAK MATHIAS MARIËN

15 november 2018

02u29 0 Brugge Cafébazin Berenice Jacobs zit in zak en as nadat inbrekers dinsdagnacht aan de haal gingen met een groot spaarvarken. Daarin zaten de fooien van het volledige jaar. Maar erger nog: het varken was al 21 jaar dé mascotte van het café. "Dit is een zeer zware klap. Ik snap het ook niet. Voor de rest is er niks weg", zucht Berenice.

Onder de stamgasten van 'De Belleman Pub' in de Jozef Suvéestraat in hartje Brugge was het gisteren gespreksonderwerp nummer één. "Voor mij komt deze diefstal zeer hard aan", getuigt cafébazin Berenice Jacobs. "Het grote spaarvarken staat hier al sinds de opening 21 jaar geleden en was uitgegroeid tot hét symbool van mijn café. Al mijn stamgasten weten dat." Volgens de eerste vaststellingen kwamen de daders dinsdagnacht binnen via een grote poort achteraan het gebouw. Ze hadden het duidelijk op het spaarvarken gemunt. Waardevolle spullen zoals een laptop, de inhoud van de gewone kassa en flessen sterke drank lieten ze onaangeroerd achter.





Foto's

Berenice Jacobs houdt een vreemd gevoel over aan de diefstal. "De daders moeten toch geweten hebben dat het spaarvarken hier stond en dat het iets van waarde heeft? Het varken op zich lijkt misschien waardeloos, maar daar zaten wel mijn fooien in van het ganse jaar", zucht de cafébazin. Hoeveel er de voorbije maanden precies werd bijeen gespaard, weet ze niet. Al loopt het bedrag ongetwijfeld hoog op. "Voor mij is dat zelfs niet het belangrijkste", gaat Berenice verder. "Geloof me: ik had ze véél liever de buit cash betaald. Mijn spaarvarken zie ik wellicht nooit meer terug. Dat is het allerergste. Iedereen kende het. De voorbije 21 jaar zijn daar honderdduizenden foto's van genomen. Zo'n mooi model kan je trouwens niet zomaar meer kopen." De vrouw heeft het zichtbaar moeilijk met de diefstal en hoopt dat de dader(s) berouw krijgen. "Desnoods zonder inhoud. Dat zou voor mij al een enorme opluchting zijn", klinkt het. Aan haar toog blijft voorlopig wel een lege plaats over. "Ik zal een voorbeeld geven om aan te tonen hoe belangrijk het varken wel niet is voor De Belleman Pub. Jaren geleden sneuvelde het door een accidentje met een stamgast. Het spaarvarken weggooien was geen optie. We hebben het aan elkaar gekleefd. Uren werk kostte ons dat, maar het resultaat mocht er zijn. Sindsdien stond het nóg meer symbool voor mijn café."





Geen camerabeelden

Op camerabeelden van de zaak hoeft de politie niet te rekenen. "Nochtans heb ik heel recent één aangekocht", zucht de zaakvoerster. "De camera ligt hier klaar. Het enige wat nog moest gebeuren, is het installeren. Jammer genoeg blijkt dat net te laat." Wie meer weet over het spaarvarken, kan altijd terecht in De Belleman Pub in de Jozef Suvéestraat.