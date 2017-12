Wie in Brugge heroïne nodig had, moest bij hem zijn: 4 jaar cel 02u56 9 Brugge Een 31-jarige Brugse drugsdealer heeft een effectieve celstraf van 4 jaar gekregen. Volgens het openbaar ministerie was Michaël D. bijna in zijn eentje verantwoordelijk voor de heroïneverkoop in Brugge. De man stal tijdens het onderzoek ook een stuk uit zijn dossier.

"Ik wil de heroïnevlek in Brugge verkleinen." De procureur vorderde enkele weken geleden meer dan 4 jaar cel voor Michaël D. (31), die volgens hem voor een groot stuk verantwoordelijk was voor de verspreiding van heroïne in de stad. De strafrechter hield het gistermorgen bij een effectieve celstraf van 4 jaar. Het is voor D. al de negende veroordeling voor drugsverkoop. Op 19 april werd de man in zijn Fiat Seicento tegengehouden door de Antwerpse wegpolitie. In de wagen vonden de agenten cannabis en 0,5 kilo speed. "Een vonnis uit 2016 (D. kreeg toen 1 jaar cel, red.) was nog maar net afgekoeld, of hij was al opnieuw bezig", sprak de procureur. "Uit onderzoek van zijn telefoonverkeer blijkt D. tussen 1 februari en 19 april liefst 13 keer in Nederland te zijn geweest. Telkens had hij voordien contact met een Nederlands oproepnummer. In de gevangenis schreef hij een brief naar zijn vriendin, waarin belastende elementen uit zijn dossier stonden. Hij vroeg haar zijn afnemers te contacteren, die we achteraf amper konden aantreffen. Deze man heeft veel schuld aan het heroïneprobleem in Brugge. Hij is onverbeterlijk." Michaël D. werd gisteren ook veroordeeld, omdat hij een vertrouwelijke brief aan de onderzoeksrechter in de gevangenis uit zijn strafdossier had gestolen. "Ik had schrik dat de inhoud ervan openbaar zou worden", vertelde de man daarover. Zijn advocaat had op de vorige zitting om een voorwaardelijke straf gevraagd, maar daar ging de rechter - omwille van het lange strafblad van D. - niet op in. (SDVO)