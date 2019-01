Wie heeft Jean (54) gezien? Siebe De Voogt

10 januari 2019

15u48 0 Brugge Politie en parket zijn op zoek naar de 54-jarige Jean De Schepper. De man werd woensdagmorgen voor het laatst gezien in de instelling waar hij verbleef, langs de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels.

De Brugse politie verspreidde donderdagnamiddag een opsporingsbericht voor Jean De Schepper (54). Sinds hij gisterenmorgen tussen 8.45 en 9 uur werd gezien in de instelling, ontbreekt elk spoor van hem. Jean is 1,65 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft kort zwart haar en was niet geschoren. Volgens de politie kan hij nerveus en angstig overkomen. Mogelijk draagt Jean een kaki jas en geruit hemd en is hij donker gekleed. De man heeft medische zorgen nodig. Wie Jean De Schepper gezien heeft of weet waar hij zich bevindt, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300. Getuigenissen zijn ook welkom op het mailadres opsporingen@police.belgium.eu.