Wie doet de smaaktest? Pizza met...chocolade 31 augustus 2018

Om de opening van het pizzaconcept Otomat op het Simon Stevinplein in Brugge kracht bij te zetten, hebben de zaakvoerders een wel speciale variant op de kaart gezet. "We zijn even tot bij buurman Dominique Persoone gelopen om hem een dessertpizza met chocolade te laten maken", zegt David Claeys. "Brugge is nu eenmaal chocolade en dus past zo'n pizza hier wel in het assortiment." Persoone, die zelf niet om een stunt zit verlegen, hapte meteen toe. "Ik vond dat wel een uitdaging", zegt hij. "Na een aantal experimenten kwam ik uit op een unieke combinatie van drie soorten chocolade. De witte chocolade komt van de Dominicaanse Republiek, de melk uit Venezuela en de fondant van onze plantage in Mexico. De gekaramelliseerde noten leveren extra crunch op en de gebrande marshmallows extra smaak." In ruil voor de samenwerking doneert Otomat voor elke verkochte chocoladepizza een bijdrage aan de Chocolate Line We Care Foundation, het goede doel dat Persoone een tijd geleden in Mexico oprichtte. (BHT)