Westtoer reikt kwaliteitslabels uit 30 juni 2018

Dertien toeristische organisaties zijn door provinciebedrijf Westtoer beloond met een Q-label voor hun kwalitatieve dienstverlening. Ze doorliepen een opleiding en zijn bezocht door een 'mystery visitor'. Die beoordeelde onder andere de vriendelijk-, net- en gastvrijheid. De Q-labels gaan in Brugge en het Brugse Ommeland naar B&B Huyze Weyne, restaurant Lobster Pot, hotel Martin's en Informatiecentrum Tolhuis in Brugge, B&B Stil Verlangen in Oudenburg en restaurant De Nieuwe Lekkerbek in Ruiselede. Het kwaliteitslabel is geldig voor drie jaar. (CDR)