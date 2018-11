West-Vlaming gul met Sinterklaas 29 november 2018

02u25 0

West-Vlamingen laten de Sint meer besteden aan speelgoed voor hun kinderen dan andere Belgen. Dat blijkt uit een onderzoek van WES, een onderzoeksbureau uit Brugge. De Sint geeft zo'n 89 euro per kind uit in onze provincie. In de rest van het land is hij zuiniger, daar wordt gemiddeld 76 euro per kind besteed. In beide gevallen ligt het bedrag wel hoger dan vorig jaar. De Sint komt langs bij meer dan de helft van de gezinnen. West-Vlamingen verzamelen hun geschenkideeën iets vroeger dan de gemiddelde Belg: 60 procent doet dat al in de maand november. (BHT)