Werkstraf voor dief die handtassen oudere dames steelt 07 maart 2018

Een vijftiger uit Brugge moet een werkstraf van 80 uren vervullen, omdat hij in de binnenstad minstens vijf handtassen stal van veelal oudere dames. K.B. deed dat naar eigen zeggen uit financiële noodzaak, al kwam hij mooi uitgedost naar de strafrechter toe. Een vrouw van in de 70 beroofde hij toen ze 's avonds rond 19 uur over straat liep. Hij greep haar handtas beet maar werd achtervolgd door een getuige en kon ingerekend worden. De andere handtassen stal hij ofwel ook op straat ofwel in een horecazaak. De man ontvreemdde ook 570 euro in restaurant 't Oud Wethuys in Oostkamp, dat hij terug moet geven. "Wat kan ik zeggen? Het spijt me tegenover de dames die hier zitten maar ik had geld nodig", prevelde K.B. Hij moet een bejaarde dame 50 euro terugbetalen. (JHM)