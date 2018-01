Werkstraf gevraagd voor dealer in Het Entrepot 19 januari 2018

Een 19-jarige man uit Luik riskeert in de Brugse rechtbank een werkstraf van 150 uren voor drugsverkoop. T.B. zakte op 7 oktober af naar Het Entrepot in Brugge, waar die avond de fuif Criticalz plaatsvond. "Het muziekgenre dat er gedraaid wordt, trekt blijkbaar veel drugsgebruikers aan die het nodig vinden om de sfeer in de stad te verbrodden", sneerde de procureur. Het was een beveiligingsagent die B. een drugsdeal zag maken. De hoeveelheid drugs die de jonge fuifganger bij zich had, bleek stevig. Werd gevonden bij een fouille: een grote zak marihuana, 2 zakjes speed, 13 zakjes met een mengeling van heroïne en MDMA en 16 zakjes met cannabis. Voor B. was het de eerste keer dat hij voor een rechtbank moest verschijnen. "Hij was gebruiker en kreeg van een kennis het voorstel om te verkopen. In ruil kreeg hij drugs of korting bij een volgende aankoop", pleitte zijn advocaat. "Hij volgt een opleiding als sportanimator en wil van de drugs af." Uitspraak op 15 februari. (SDVO)