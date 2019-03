Werkstraf en jaar stadionverbod voor Clubfan die 11 tickets voor match tegen AA Gent vervalste JHM

11u56 0 Brugge Een 23-jarige student en Clubsupporter uit Ternat moet een werkstraf van 60 uren vervullen omdat hij op professionele wijze 11 tickets voor de voetbalwedstrijd Club Brugge – AA Gent vervalste. Hij streek daarmee 550 euro op. De man kreeg ook een gerechtelijk stadionverbod van 1 jaar.

De feiten dateren al van 9 april 2016. Toen trachtten verschillende supporters met de tickets binnen te raken maar werden die een voor een geweigerd. Die supporters vielen volledig uit de lucht, want de digitaal afgeprinte tickets leken echt en waren voorzien van een barcode. Maar die code werd niet aanvaard. Bij verhoor van alle 11 supporters, die elkaar niet allemaal kenden, kwam telkens dezelfde persoon naar voren, aan wie ze de tickets op verschillende plaatsen hadden gekocht. “We hadden een naam van de verkoper, maar die bleek fictief te zijn”, schetste de procureur. “Ook het e-mailadres dat hij gebruikte had hij pas enkele dagen voor de verkoop aangemaakt. En hij maakte ook gebruik van een pas gekochte prepaidkaart. Na onderzoek kwamen we toch bij de beklaagde terecht, die de tickets telkens voor 50 in plaats van 20 euro had verkocht, omdat het een uitverkochte match was.” In een zeer lang en goed voorbereid betoog verdedigde de student zichzelf. Daarin vertelde hij enkele opmerkelijke dingen. “Ik heb de kaarten niet bewust vervalst maar de tickets meerdere keren afgeprint en daarbij kwam telkens een andere barcode uit de printer”, klonk het vreemd genoeg. De jongeman vroeg rekening te houden met het feit dat hij student is en nog steeds naar Club wil gaan kijken. De rechter gaf hem toch een stadionverbod.