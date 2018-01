Werknemers geëvacueerd nadat machine vuur vat 02u28 0

Bij scheepsbouwer Gardec langs de Kustlaan in Zeebrugge is zaterdagmorgen brand uitgebroken in het atelier. Enkele arbeiders wilden rond 8.30 uur een snijbrander gebruiken, toen er vuur uitbrak in de toevoerslang van de installatie. Een lek in de leiding lag wellicht aan de oorzaak van de brand. Het vuur veroorzaakte heel wat rook in de loods, waardoor een vijftal werknemers preventief geëvacueerd werd. De brandweerposten van Blankenberge en Brugge hadden de situatie vlug onder controle. De schade in het atelier bleef zo beperkt. Niemand raakte gewond. (SDVO)