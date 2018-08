Werknemers AD Delhaize helpen mugheli 22 augustus 2018

Werknemers AD Delhaize in Oostkamp hebben met een inzamelactie de mugheli ondersteund.





Toen een aantal maanden geleden een klant onwel werd in de winkel, zag het personeel hoe door het snelle optreden van de mughelikopter een leven werd gered. Meteen ontstond het plan om geld in te zamelen en zo de heli in de lucht te helpen houden. Isabelle Vanfleteren van AD Delhaize besloot samen met haar collega's Wesley, Patricia en Marika de handen in elkaar te slaan. Op kermiszondag stonden ze op de parking van de winkel met pannenkoeken, ijs en gadgets. De opbrengst, 713,50 euro, gaat integraal naar de mugheli.





(BP)