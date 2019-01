Werknemer carwash rijdt fietser aan terwijl hij wagen van klant verplaatst: man had geen rijbewijs Siebe De Voogt

08 januari 2019

11u34 0 Brugge Een werknemer van de Euro Hand Car Wash in Assebroek had op 16 april enorme pech. Hoewel hij geen rijbewijs had, besliste de man een wagen van een klant te verplaatsen. Daarbij reed hij echter een fietser aan.

De man van Afghaanse origine moest zich dinsdagmorgen voor de politierechtbank in Brugge verantwoorden. Op 16 april vorig jaar was hij op het middaguur in de carwash langs de Astridlaan aan het werk. Hoewel hij geen rijbewijs had, liet zijn baas hem de wagen van een klant buitenrijden. “Hij reed amper een halve meter op de openbare weg, maar reed toch een fietser aan die op het fietspad voorbijreed”, pleitte z’n advocaat. De politierechter gaf de man een maand rijverbod en 2.000 euro boete, waarvan hij 600 euro effectief moet betalen. Ook de zaakvoerder van de carwash moest zich verantwoorden, omdat hij op de hoogte was dat z’n werknemer geen rijbewijs had en hem toch naar buiten liet rijden. Hij werd veroordeeld tot 1.600 euro boete, waarvan de helft met uitstel.