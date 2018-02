Werken voor Xaverianenzaal van start 20 februari 2018

02u42 0 Brugge In Sint-Michiels, tegenover hogeschool Vives, zijn gisteren werken gestart voor de bouw van een nieuwe sport- en cultuurzaal.

Een oud studentengebouw in de Xaverianenstraat ging er met een luide knal voor een deel tegen de vlakte. De afbraakwerken duren nog tot de zomer. Daarna start de bouw van een ondergrondse parking voor 232 auto's en 103 fietsen. Het nieuwe multifunctionele complex voor sport, cultuur en de bib komt daar bovenop. "In Sint-Michiels zijn er nu te weinig sportzalen. Daar bieden we een oplossing voor. Ook vrijetijdsverenigingen kunnen ervan profiteren", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).





Binnenin komen er drie zalen, waarvan de grootste bedoeld is voor competitiesporten. De kleinere zalen dienen voor gevechtssporten en dansen. Buiten komen er twee krachtbalvelden en een omnisportveld. De jongeren uit de buurt kunnen er komen voetballen en de krachtbalclub Sint-Michiels ziet zijn mogelijkheden groeien. Er is ook 700 vierkante meter bestemd voor cultuur en repetitielokalen en de bibliotheek van Sint-Michiels krijgt hier een stek. Een cafetaria biedt zelfs warme maaltijden aan. De houten constructie moet passen in de omgeving. Het gaat om een project van ruim 13,7 miljoen euro. In de loop van 2020 moet het gebouw klaar zijn. (BHT)