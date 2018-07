Werken Spanjaardstraat lopen vertraging op 19 juli 2018

De heraanleg van de Spanjaardstraat in hartje Brugge loopt vertraging op. Pas deze week wordt de weg afgewerkt, om dan volgende week weer open te gaan voor het verkeer. "We hebben te maken gehad met een paar onvoorziene omstandigheden", zegt schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a). "Daardoor kon de fasering niet aangehouden worden." Voor de Rode-Haanstraat is er minder goed nieuws: die weg blijft tijdens het bouwverlof een werf. "Dat komt omdat we daar een oude kelder onder de rijweg hebben gevonden. Die weg wordt na het verlof verder afgewerkt", zegt Pierins. Dan zal ook de Kipstraat klaar zijn.