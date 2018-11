Werken onder 't Zand 14 november 2018

In de tunnel onder 't Zand zijn er twee nachten werken gepland. In de nachten van maandag 19 op dinsdag 20 november en van dinsdag 20 op woensdag 21 november worden telkens tussen 20 en 5.30 uur onderhoudswerken uitgevoerd aan de verlichting en de ventilatie. Het verkeer kan door via de rechterrijstrook. De uitrit van de parking zal tijdelijk niet kunnen gebruikt worden aan de zijde waar de arbeiders aan het werk zijn. (BHT)