Werken langs N31 in richting E40 zullen één week duren 06 februari 2018

In opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen worden er vanaf 12 februari herstellingswerken uitgevoerd op de N31 in Brugge. Tussen de Astridlaan en de Albert I-laan in de rijrichting van de E40/E403 is de doorlopend gewapende betonverharding op het eerste rijvak gescheurd en verbrokkeld. De rijweg wordt nu plaatselijk tot en met de fundering vernieuwd. Tijdens de werken moet het verkeer op de N31 in de rijrichting van de E40/E403 ter hoogte van de werfzone over één rijstrook. De werken duren een volledige week. (BHT)