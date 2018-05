Werken in Rode-Haanstraat 12 mei 2018

Op maandag 14 mei starten riolerings- en wegenwerken in de Rode-Haanstraat. De aannemer werkt in de Rode-Haanstraat en de Spanjaardstraat, tussen de Spaanse Loskaai en het Jan van Eyckplein. Het verkeer is onderbroken, met uitzondering van voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand. Er geldt parkeerverbod in de werfzone. De Rode-Haanstraat is volledig onderbroken voor het verkeer. Garages zijn niet bereikbaar. Bewoners moeten hun huisvuilzak op het dichtste kruispunt plaatsen.





(BHT)