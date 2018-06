Werken Dampoortbrug duren langer 26 juni 2018

De renovatie van de Dampoortbrug I en de brugkelder ter hoogte van de R30 in Brugge duurt langer dan oorspronkelijk gepland. Pas tegen eind juli zou het werk klaar zijn. Sinds begin april is de aannemer bezig met de renovatie. Het wegdek en de dakplaat van de brug worden weggenomen en vervangen. De stalen draagstructuur en de leuningen van de brug krijgen een nieuwe verflaag. Om de nieuwe vooropgestelde timing te halen, zal de aannemer indien nodig ook 's avonds, 's nachts en tijdens het weekend doorwerken. De huidige omleiding voor fietsers, voetgangers en autobestuurders via de Dampoortbrug II blijft. (BHT)