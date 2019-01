Werken Canadabrug op schema: tegen eind april klaar Bart Huysentruyt

29 januari 2019

16u19 0 Brugge De werken aan de Canadabrug, of buffelbrug, verlopen volgens planning. Tegen april zou de renovatie klaar moeten zijn.

Na zeventig jaar intensief gebruik is de Canadabrug momenteel aan een grondige renovatie toe. Om de brug duurzaam te herstellen, worden in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv, zowel de onder- als de bovenbouw grondig aangepakt. De werkzaamheden zijn op maandag 5 november gestart en duren in totaal zes maanden. De brug is sindsdien afgesloten voor het verkeer. Vooral tijdens de eindejaarsperiode zorgde dat voor lange files voor wie Brugge wilde binnenrijden. Ook nu nog is het er tijdens de spitsuren druk. “Maar de werken verlopen volgens schema", zeggen ze bij De Vlaamse Waterweg nv. “Tegen eind april zou de verkeerssituatie daar weer vlot moeten verlopen.”