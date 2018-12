Werken aan spoorwegovergang Isabellalaan Bart Huysentruyt

26 december 2018

Op 7 en 8 januari 2019 voert Infrabel werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang op de N34 Isabellaan, ter hoogte van het hotel Ibis Styles. Er wordt gewerkt op het stuk spoorweg tussen de rijbanen en op de rijbaan in de richting naar Zeebrugge. De twee rijvakken in de richting naar Heist zullen gebruikt worden om het verkeer in beide richtingen te laten passeren. Daardoor zullen de twee doorsteken aan de werken niet kunnen worden gebruikt om over te steken of om een U-turn te maken. Het verkeer vanuit of naar de zijwegen van de Isabellalaan zal ter hoogte van de werken enkel naar rechts kunnen afslaan.