Werken aan kiss and ride’-parking station: plaats voor meer bussen Bart Huysentruyt

15 maart 2019

19u21 0 Brugge Het gedeelte van de ‘kiss and ride’-parking, aan de stationskant Sint-Michiels waar de bussen stoppen, wordt aangepast in opdracht van stad Brugge.

In de oude toestand was er aan elke kant één perron, maar die waren niet aangepast aan de bussen. Na de heraanleg zullen er twee middenperrons zijn met verhoogde witte boordstenen, waardoor er nu maximum vijf bussen zullen kunnen staan. De werken duren tot 22 april. De parkeerplaatsen voor kortparkeren zijn tijdelijk afgesloten. Er kan in tussentijd geparkeerd worden in de Spoorwegstraat tegenover KU Leuven. De twee parkeerplaatsen voor mindervaliden en de twee parkeerplaatsen voor taxi’s blijven wel bereikbaar. De bushalte van de Lijn wordt niet bediend tijdens de werkzaamheden. De andere busdiensten hebben een tijdelijke halte op het Bargeplein.