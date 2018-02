Werken aan Dampoortsluis 20 februari 2018

De Vlaamse Waterweg werkt vandaag en morgen aan de sluisdeuren van de Dampoortsluis. Om die noodzakelijke werken vlot en veilig uit te voeren wordt de Dampoortbrug I, de brug ter hoogte van de Potterierei, afgesloten voor alle verkeer. De werken starten vandaag om 12 uur en duren tot 18 uur. Dan wordt een defect onderdeel van de sluisdeur gedemonteerd. Verkeer kan omrijden via de naastgelegen Dampoortbrug II. Nu de nabije tijdelijke Kruispoortbrug I open is voor het verkeer, kan de passerelle voor fietsers en voetgangers aan de Kruispoortbrug II afgebroken worden. De werken vinden plaats tijdens de tweede helft van deze week. De aannemer werkt vanop een ponton op het water zodat er geen hinder is voor het wegverkeer.





(BHT)