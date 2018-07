Werken aan dak op Sint-Annaplein 25 juli 2018

Tussen 6 augustus en 17 augustus zijn er werken aan een dak op het Sint-Annaplein in Brugge. Er komt een stelling op het voetpad en een hoogtewerker op de rijbaan. Verkeer is dan niet mogelijk tussen de Korte Sint-Annastraat en de Joost de Damhouderstraat.





Er is een omleiding voorzien via de Jeruzalemstraat en de overkant van het Sint-Annaplein. Voetgangers en fietsers behouden steeds hun doorgang. (BHT)