Wereldprimeur: schilderijen van Van Eyck en Memling ‘springen uit de muur’ in nieuw Brugs plaastermuseum Bart Huysentruyt

09 april 2019

19u03 4 Brugge Wereldberoemde schilderijen van Jan Van Eyck, Hans Memling en Jheronimus Bosch springen uit de muren van het nieuwe Brugse museum ‘Musea Sculpta’ in de Mariastraat. Veertig kunstenaars hebben in zestig dagen de taferelen uit de schilderijen op de muren gesculpteerd met plaaster. “Een wereldprimeur", zegt initiatiefnemer Alexander Deman.

De Bruggeling heeft twintig jaar ervaring met het organiseren van ijs- en zandsculpturenfestivals. Dit keer opent hij een permanente expohal met zeven kamers vol reliëfsculpturen. Geen zand of ijs dit keer, maar 22 ton plaaster. Alles samengeteld zie je op 700 vierkante meter verticale muren taferelen zoals de Madonna met Kind of het Lam Gods. “We bevinden ons hier in het Brugse museumkwartier op nauwelijks honderd meter van de Onze-Lieve-Vrouwekerk", zegt Deman. “De schilderen die je even verderop ziet in het Gruuthuse- of Groeningemuseum kom je hier in een andere gedaante weer tegen. Het is een andere manier om een stuk Brugse geschiedenis te tonen. De vaak miniatuurwerken zijn hier groter geworden.”

Het museum start met vijf kamers gewijd aan Jheronimus Bosch, de Nederlandse schilder uit de vijftiende eeuw. Zijn wereldberoemde werken ‘Tuin der Lusten’, ‘Het Laatste Oordeel’ en ‘De Verleiding’ komen in Brugge effectief uit het canvas. In de zesde kamer staat Jan Van Eyck centraal, de zevende en laatste kamer is voorbehouden voor Hans Memling. “Ik wil dit concept al tien jaar openen in Brugge", zegt Deman. “Oorspronkelijk, in 2010, had ik daarvoor de kerk van de Zusters Redemptoristinnen in de Katelijnestraat in gedachten, maar daar mocht het niet. Ook in een pand in de Sint-Jorisstraat kreeg ik geen toelating van de stad, maar hier mocht het wel.”

Deman kocht het pand aan en investeerde een slordige drie miljoen euro. Geld dat onder meer ging naar veertig internationale kunstenaars die in nauwelijks twee maanden tijd het museum hebben ingericht. Zo’n 1.800 led-lichten zorgen voor een aparte verlichting. Vooraan is er een wachtruimte voor grote groepen en vanaf de zomer is er een binnentuin waar je een drankje kan nemen, mét zicht op de Onze-Lieve-Vrouwekerk. “Uniek is ook dat we een virtuele app hebben ontwikkeld waarmee de bezoekers de schilderijen kunnen bekijken en vergelijken met de plaasteren versie. Er is ook extra aandacht voor klankeffecten.”

Het nieuwste Brugse museum is 365 dagen per jaar open, telkens tussen 10 en 19 uur. Volwassenen betalen twaalf euro, kinderen tot twaalf jaar acht euro. Bruggelingen genieten het voordeeltarief aan de helft van de prijs.