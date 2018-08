Wendy Van Wanten opent tiende Kaasmarkt 24 augustus 2018

Brugge Showbizzfiguur Wendy Van Wanten zal de tiende editie van de Brugse Kaasmarkt op zondag 2 september openen.

Het wordt een bijzondere verjaardag, want de Kaasmarkt wordt het eerste evenement op het vernieuwde 't Zand in Brugge. Meer dan zestig standhouders zullen er weer ruim 6 ton kaas aan de man brengen. De Kaasmarkt is jaarlijks goed voor zo'n 25.000 bezoekers. "Dit keer zullen we ook weer de toeristen aantrekken, dankzij de nieuwe locatie", zegt voorzitter Jean-Pierre Vanden Berghe. "Maar ook aan het Beursplein, waar we vorig jaar zaten, bewaren we goede herinneringen." De Kaasmarkt maakt gebruik van het podium van het feest voor het nieuwe 't Zand, een dag eerder. Dat podium komt ter hoogte van 't Santpoortje en Muttley's. "Net als vorige jaren moeten we potentiële standhouders op een wachtlijst plaatsen."





De Kaasdragers van Alkmaar komen langs, net als de Alpenhoornblazers, een Blaaskapellenfestival en de Brugse Autonome Bierproevers. Tien kaasambassadeurs krijgen die dag in het Concertgebouw een oorkonde. Onder meer Meat Boutique (Ezelstraat), Potato Bar (Sint-Amandsstraat) en Diksmuids Boterhuis (Geldmuntstraat) worden beloond, omdat ze bijzondere aandacht hebben voor kaas in hun zaak. Een deel van de opbrengst van de kaasmarkt gaat naar de sponsoring van de mugheli van AZ Sint-Jan. (BHT)