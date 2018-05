Wellicht één Belgisch biertje te veel... Chileense toerist valt in reien 29 mei 2018

02u45 0

Een 28-jarige toerist in Brugge is gisterochtend in het water van de Speelmanrei gevallen, vlak bij 't Zand. De Chileen had er net een nachtje stappen opzitten, toen hij rond 7.30 uur in het water sukkelde. Een voorbijganger merkte op hoe de Chileen om hulp riep en alarmeerde de hulpdiensten.





De twintiger kon uiteindelijk zelf uit het water klimmen voor de brandweer arriveerde. Meteen was duidelijk dat de man zwaar onder invloed was van alcohol. Hij verklaarde aan de politie dat hij zich niks meer kon herinneren van de nacht of hoe hij in het water sukkelde. Het Belgisch bier was hem overduidelijk slecht bevallen. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, maar uiteindelijk kwam de Chileen er met een nat pak van af. (MMB)