Welkom in Warmste School van België LTI ZAMELT HELE WEEK GELD IN VOOR LEERLINGE MAITHILI (12) MATHIAS MARIËN

07 februari 2018

02u39 0 Brugge De 'Warmste School van België' ligt deze week in Oedelem. Vijf dagen lang zamelen de 312 leerlingen van het Land- en Tuinbouwinstituut met tal van activiteiten geld in voor schoolgenote Maithili Vanhille (12), die tegen een zeldzame hersentumor vecht. "Zóveel solidariteit binnen de schoolmuren: ongelooflijk", glundert directeur Sophie Van Hulle.

Neen, een doordeweekse week is het allesbehalve in het LTI in Oedelem. Bij aankomst wordt de toon meteen gezet. Op de speelplaats weerklinkt de ene hit na de andere uit een geïmproviseerde muziekstudio. "Voor de duidelijkheid: die staat hier niet permanent", glimlacht directeur Sophie Van Hulle. De dansende leerlingen doen meteen vermoeden dat de sfeer op de school goed zit. De 312 tieners hebben dan ook reden om te vieren. Deze week organiseren ze hun eigen 'Warmste Week' ten voordele van Maithili Vanhille (12) uit Assebroek. De leerlinge van het LTI vecht nog steeds tegen een zeldzame hersentumor. Daarvoor volgt ze - met succes - een alternatieve therapie in Mexico. Het waren haar medestudenten die sinds september op de proppen kwamen met initiatieven om geld in te zamelen. Daarop besloot de directie alles te bundelen in één week: LTI For Life. Bij de dj van de muziekstudio kunnen leerlingen voor een bedrag naar keuze plaatjes aanvragen. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel. Het is slechts een van de eindeloze reeks activiteiten die de leerlingen deze week organiseren.





IJsberen

Deelnemen aan de 'echte' Warmste Week van Studio Brussel bleek voor de directie moeilijk te regelen. "In december zijn het natuurlijk examens. Om hun voorbereiding niet te verstoren, besloten we een Warmste Week op poten te zetten net voor de krokusvakantie", verduidelijkt directeur Sophie Van Hulle. Het initiatief overstijgt alle verwachtingen. "Het groeit boven onze hoofden. Al is het fantastisch om te zien hoeveel solidariteit er binnen de schoolmuren is." Naast de 312 leerlingen dragen ook de leerkrachten hun steentje bij. Zij waren gisteren de hele middag in de weer met het bakken van wafels. Verkoopprijs: 1 euro. De lekkernij ging opvallend vlot de deur uit. Morgen trekt een delegatie in alle vroegte naar de Markt en het Simon Stevinplein in Brugge om extra wafels aan de man te brengen. De directie besloot alle lessen te schrappen, met één doel: 'donderdag = actiedag'. Dan staat het merendeel van de activiteiten gepland. Een wandel- en fietstocht, voetbalcompetities, een spaghettifestijn, klasspelletjes... "Het lijstje is héél lang", glimlachen de leerlingen. Voor de durvers is er de ijsberensprong in de plaatselijke vijver. Elke leerling kan zich laten sponsoren om een duikje te nemen in het ijskoude water. En ook populair: een fotoshoot, die gewonnen kan worden met een tombola. "LTI is deze week dus écht wel de Warmste School van België", zegt de directie. En Maithili zelf? Zij genoot samen met enkele klasgenootjes van de lekkere wafels.