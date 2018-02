Welke handelaar wordt ambassadeur van Brugge? 10 februari 2018

Wie zin heeft om ambassadeur te worden van de provinciale campagne 'Ik koop bij winkelier van hier' kan zich daarvoor kandidaat stellen. De bedoeling van de campagne is mensen stimuleren om te winkelen bij lokale handelaars. Om hen een gezicht te geven, lanceert de provincie binnenkort in negen West-Vlaamse steden en gemeenten een grote communicatiecampagne. Het gaat om Brugge, Oostende, Roeselare, Kortrijk, Ieper, Koksijde, Blankenberge, Izegem en Menen. Ondernemers kunnen zich nu inschrijven via www.ikkooplokaal.be. Bij de kandidaat komt een fotograaf langs en daarna verschijnt er informatie op de website. De deelnemer met de meeste stemmen wordt ambassadeur van zijn of haar stad of gemeente. Alle verkozen ambassadeurs worden op 19 april uitgenodigd op de prijsuitreiking. (CMW)