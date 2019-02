Weldra elektrische deelfietsen in Brugge? Bart Huysentruyt

19 februari 2019

15u11 0 Brugge Het bedrijf TonTonVélo wil elektrische deelfietsen introduceren in Brugge. Veel toeristische steden beschikken al over huurfietsen op meerdere locaties en ook Brugge toont nu interesse.

TonTonVélo biedt elektrische deelfietsen aan via de smartphone. Het principe is simpel: je downloadt de app, registreert je met je kredietkaart en identiteitskaart en je kan een fiets huren. Elke tweewieler heeft een gps-tracker en kan je dankzij ‘smartlock’ gewoon met je smartphone openen en sluiten. Via de elektrische aandrijving kan je met de fietsen van TonTonVélo zo'n 26 kilometer per uur rijden. Het bedrijf komt het principe binnenkort voorleggen aan het stadsbestuur. Het geeft in zijn brochure alvast volgende voordelen mee: minder parkeerproblemen, een partnership met hotels, speciale tarieven voor inwoners en een versterking van het imago als groene gemeente. De stad zegt interesse te hebben in het concept. “Maar we gaan eerst rond de tafel zitten om te bekijken of het voor Brugge interessant is.”