Weinig verkeershinder ondanks gladde wegdek Mathias Mariën

23 januari 2019

09u48 0 Brugge Het dikke sneeuwtapijt en de gladde wegen hebben voor relatief weinig problemen gezorgd op de baan in de regio rond Brugge. Op enkele kleine slippartijen na bleef het rustig.

Grote delen van West-Vlaanderen kwamen woensdagochtend wakker met ruim tien centimeter sneeuw in de tuin. Meteen werd code geel afgekondigd tot de late namiddag en werd chauffeurs gevraagd extra voorzichtig te zijn op de baan. Die oproep werd duidelijk nageleefd. Op diverse plaatsen was er heel wat vertraging door het gladde wegdek, maar zware ongevallen of hinder bleven uit. “De voornaamste oproep was een vrachtwagenchauffeur die niet boven raakte op de Boudewijnbrug. De strooidiensten zijn daar extra gaan strooien”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. “De hoofdwegen zijn relatief sneeuwvrij. Vooral in de zijstraten en op bruggen blijft het opletten." Op diverse plaatsen in de regio zijn sneeuwruimers ook al de hele ochtend volop bezig met het sneeuwvrij maken van de fietspaden.