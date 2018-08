Wegenwerken in Jagersstraat 13 augustus 2018

Vandaag start aannemer Vanlerberghe bvba uit Diksmuide met werken in de Jagersstraat en Jachtveldstraat. Zonder onvoorziene omstandigheden is het einde van de werken voorzien tegen 10 oktober. De Jagersstraat wordt onderbroken tussen de Ruitersweg en de Wittemolenstraat. De Jachtveldstraat is niet toegankelijk tussen de Wittemolenstraat en de Amazonestraat. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werkzaamheden. (BHT)