Wegdek Oude Pastoriestraat moet hersteld worden 21 november 2018

02u22 0

Op 26 en 27 november worden dringende herstellingen van het wegdek uitgevoerd in de Oude Pastoriestraat, Damse Wegel en Ten Bergeweg in Brugge. Het werk gebeurt in fasen per straat en waar de aannemer werkt, wordt de rijbaan voor twee tot drie uur afgesloten. Verkeer rijdt om via Dwarsstraat en Jakob Reyvaertstraat. Plaatselijk verkeer kan door tot aan de werf. Voetgangers en fietsers kunnen door. (BHT)