Weg vrij voor randparking Katelijne, of niet? 28 november 2018

De gemeenteraad van Brugge heeft een grondenruil met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) goedgekeurd. AWV verwerft een perceel van 8.000 vierkante meter aan het station kant Sint-Michiels, Brugge verwerft gronden aan de Katelijnepoort van 32.000 vierkante meter. De achterliggende bedoeling is de realisatie van een nieuwe randparking op die locatie. Zoals bekend wil het huidige sp.a-CD&V-bestuur daar graag een parking realiseren. Momenteel is de grond onbebouwd. Maar er is veel tegenkanting tegen een randparking. Een petitie vestigde eerder al de nadruk op de natuurwaarde van het gebied. Oppositiepartij Groen is tegen: "Er was een petitie tegen die randparking en een negatief advies van de provinciale commissie", zegt raadslid Marleen Ryelandt. "Hier een parking realiseren, is geen goed idee." Dat vindt ook Yves Buysse (VB): "Het is er gewoonweg gevaarlijk." Martine Bruggeman (N-VA) eiste duidelijkheid, ook van toekomstig schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld), die zich in het verleden kantte tegen die parking. Zij onthield zich bij de stemming.





Volgens huidig afscheidnemend schepen van Financiën Boudewijn Laloo (CD&V) zal de volgende beleidsploeg knopen moeten doorhakken. (BHT)