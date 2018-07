Weer zwemverbod in reien? Toch maar eens springen 03 juli 2018

Ondanks het zwemverbod vertoefden gisteren opnieuw heel wat jongeren in de Brugse reien aan de Coupure.





Afgelopen weekend was zwemmen er toegelaten met redders in de buurt, maar het aanhoudende warme weer lokte ook gisteren tientallen liefhebbers. "Er zijn nog steeds patrouilles op pad die in de gaten houden of het zwemverbod wordt genegeerd. Als we zwemmers zien, manen we hen aan om uit het water te komen", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.





De jongeren lieten het niet aan hun hart komen en etaleerden hun beste kunstjes tijdens het springen in de reien. (MMB)