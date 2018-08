Weer zwemmen aan de Coupure 11 augustus 2018

Er mag weer gezwommen worden aan de Coupure. Sinds 1 augustus was er een verbod wegens blauwwieren in het water. Die bacteriën vormen een drijf-laag op het water en maken giftige stoffen aan. "Sinds twee dagen is zien we geen drijflagen meer ", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Uit analyse is gebleken dat het water weer veilig is." In overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij is het verbod opgeheven. Vanaf vandaag kan je dus weer het water in. (BHT)