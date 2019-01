Wéér werken op ‘t Zand: plein opengelegd door defecte stroomkabel Mathias Mariën

15 januari 2019

16u33 0 Brugge Enkele maanden na de officiële opening van ‘t Zand zijn er wéér werken bezig aan het pas vernieuwde plein. Nog tot eind deze week zal een aannemer herstellingswerken uitvoeren aan een defecte elektriciteitskabel onder de grond.

Wie deze week passeerde op ‘t Zand in Brugge had het ongetwijfeld al gemerkt: werkmannen zijn opnieuw bezig met het openbreken van een deel van het plein. Sinds de officiële opening in september gebeurde het al vaker dat er correcties moesten uitgevoerd worden. Dat is ook nu dus het geval door een defecte elektriciteitskabel die onder de grond ligt. Vermoedelijk werd die al met een defect geïnstalleerd in het begin. Vooral voor de marktkramers zorgde dat voor hinder, aangezien er op bepaalde plaatsen geen stroom was en ze dus van andere plaatsen op ‘t Zand stroom moesten aftappen. In principe zullen de herstellingswerken eind deze week afgerond zijn en moet het gecontesteerde plein vrijdag weer volledig vlak en toegankelijk zijn.