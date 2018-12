Wéér vertraging voor geluidsschermen: stad stelt zich vragen Bart Huysentruyt

19 december 2018

De aanleg van geluidsschermen langs de N31 in Sint-Andries en aan de Tillegembrug lopen alweer vertraging op.

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Martine Fournier (CD&V) laat bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) weten dat 2018 niet haalbaar was. Dat zou volgens de minister te wijten zijn aan het feit dat op de plaatsen waar de geluidsschermen komen kabels en leidingen van de nutsmaatschappijen in de ondergrond liggen. Momenteel loopt er overleg met de nutsmaatschappijen en is er een onderzoek lopende om na te gaan welke leidingen moeten verplaatst worden. “Ik vind het vreemd dat dit de reden voor de vertraging is”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Die leidingen liggen daar al veel langer dan vandaag. Het dossier van de geluidsschermen in Sint-Andries is een rommeltje.” In Sint-Michiels staan al geluidsmuren, in Sint-Andries zouden er nog geplaatst worden aan weerszijden van de N31 tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan, en specifiek ter hoogte van de Zandstraat. Ook aan de westkant van de N31 ten zuiden van de al geplaatste geluidsschermen aan de Tillegembrug zouden nog geluidsmuren geplaatst worden. Volgens de minister zal de aanbesteding pas in 2019 kunnen gebeuren. Daarna kunnen de werken starten.