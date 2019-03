Weer opfriswerken voor parking onder 't Zand Bart Huysentruyt

19 maart 2019

12u30 0 Brugge In de ondergrondse parkeergarage 't Zand is een gespecialiseerde firma gestart met opfriswerken op de min-4-verdieping.

De werken zijn al een tijdje aan de gang. De ondergrondse parking krijgt verdieping per verdieping een modernere look. “De grijze aanblik poetsen we wat op met wat kleur en een nieuwe lik verf", zeggen ze bij beheerder Interparking. “We zijn een jaar geleden met de min-3-verdieping gestart en werken stilaan af.” De parking ‘t Zand wordt in de toekomst de grootste ondergrondse parking van het land. Zoals bekend komen er 633 plaatsen bij in de richting van het Koning Albert I-park. De werken zouden eind dit jaar kunnen starten. Tegelijk zal dan ook het park heraangelegd worden.