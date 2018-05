Weer leven in kasteel Tudor NA TWEE JAAR LEEGSTAND NIEUWE UITBATERS BART HUYSENTRUYT

26 mei 2018

02u26 1 Brugge Drie Brugse ondernemers blazen kasteel Tudor, gelegen in het gelijknamige bosdomein, nieuw leven in. Een vaderdagbrunch is het begin van een nieuwe reeks feesten, communies en bedrijfsevents. Het kasteel stond twee jaar leeg. "Maar het heeft zoveel charme", zegt Ward Benoit.

Het statige kasteel Tudor langs de Zeeweg in Sint-Andries dateert uit het begin van de twintigste eeuw en is een van de meest recente kastelen van Brugge. Het neogotische gebouw is de belangrijkste bezienswaardigheid in het domein, dat verder bestaat uit een bos, een park, siertuinen en een kruidentuin. In 1980 kwam het kasteel en het domein in handen van de stad Brugge. Al is een Brugse horecauitbater sinds 2000 eigenaar van het gebouw. De tuinen worden door de stad onderhouden. "Het kasteel was jarenlang een bloeiende zaak", weten de nieuwe uitbaters Ward Benoit (33), Dominick Chow (39) en Wouter Puttemans (30). "Er waren veel familie- en trouwfeesten. Maar twee jaar geleden verdween de toenmalige uitbater en kwam het gebouw leeg te staan."





De drie Brugse ondernemers trokken hun stoute schoenen aan en gingen bij de eigenaar aankloppen. Ward Benoit is bekend als voormalig organisator van Elements Festival. Hij werkt ook nog altijd als organisator van jeugdfuiven. Wouter Puttemans organiseert bedrijfsfeesten en Dominick Chow runt op het Beursplein frituur Charlie's Chips.





Ook eigen evenementen

"In het kasteel willen we vooral de Brugse families aanspreken", zeggen ze. "We zullen onze eigen evenementen organiseren, zoals een vaderdagbrunch, een foodtruckfestival of een barbecue. Voorts is het kasteel ook te boeken als zaal voor communies, trouwfeesten of bedrijfsevents." Kasteel Tudor beschikt over drie zalen en een zonovergoten terras. Op het gelijkvloers bevindt zich een balzaal met een oranjerie voor 140 personen en een salon voor 25 gasten. Boven heb je nog een ridderzaal voor 80 man. Ook grotere evenementen zijn mogelijk met tenten op het terras. "We bieden de mogelijkheid om samen met de klant de evenementen tot in de puntjes uit te werken. Hiervoor hebben we de juiste kennis in huis, aangevuld door zorgvuldig geselecteerde professionele partners", zegt Wouter Puttemans.





Op wat opknapwerken na is het kasteel meteen instapklaar. "We zullen op termijn de keuken vernieuwen, maar onze eerste zorg is het opblinken van het kasteel zelf. Zo krijgt de parketvloer nog een poetsbeurt en zullen we de tegelvloeren aanpakken. We willen de grandeur van het kasteel toch terug krijgen."





Wie binnenkort al eens een kijkje wil komen nemen, kan zich inschrijven voor de vaderdagbrunch op zondag 10 juni. Meer informatie vind je op ww.kasteeltudor.be.