Weer klap voor Brugse horeca: Alain Vande Walle overleden BHT

19 maart 2019

07u52 0 Brugge In Brugge is de bekende horecabaas Alain Vande Walle vrijdag overleden. Hij werd amper 53 jaar.

Alain Vande Walle groeide op in Grand Café Belfort op de Markt in Brugge, waar zijn ouders aan het roer stonden. Later ging hij werken in café Pick op de Eiermarkt, een plaats waar hij lang te vinden zou zijn. Hij nam onder meer Don Quichotte over en opende ook La Rumba. Het zware uitgaansleven zegde hij na een tijd toch vaarwel. Daarna concentreerde hij zich op La Casa Mexicana, een Mexicaanse interieurwinkel. De eerste vestiging ging open in de Mariastraat. Later zou hij nog winkels openen in Sluis, Antwerpen en Oostende. “Hij was een echte ondernemer", zegt vriend Farid Djemaa. “Maar het zware leven heeft ook zijn tol geëist. Zijn gezondheid leed eronder." Op amper 53 jaar is hij vorige vrijdag gestorven. Zijn vroege dood doet terugdenken aan het recente overlijden van Pol De Prest, ook al een Brugs horeca-icoon. De uitvaart van Alain Vande Walle vindt plaats op donderdag 21 maart om 10 uur in de Sint-Martinuskerk in Loppem.