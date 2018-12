Weer kerstival in Sint-Kruis Bart Huysentruyt

07 december 2018

10u49 0

Tijdens het weekend voor kerstmis op zaterdag 22 en zondag 23 december organiseren verschillende verenigingen uit Sint-Kruis weer een kerstival. Het is de zestiende editie. Kerstival heeft twee grote doelstellingen: kerstsfeer brengen en sparen voor het goede doel. Dit jaar sparen ze voor cultuurplatform Speling vzw, een organisatie die workshops en theaterproducties maakt voor mensen die het lastig hebben. Op kerstival is de evocatie op zaterdagavond om 19.30 uur in de Heilge-Kruisverheffingkerk één van de hoogtepunten. Nadien is er een kerstdrink.