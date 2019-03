Weer aanpassing aan nieuwe verkeerslichten Bloedput Bart Huysentruyt

12 maart 2019

13u06 0 Brugge Er komt volgende week weer een aanpassing aan de verkeerslichten van de Bloedput in Brugge. Voetgangers krijgen dan enkel groen als er geen conflicten met auto’s zijn.

De nieuwe situatie komt er na een vraag van gemeenteraadslid Sandrine De Crom (Open Vld Plus) aan korpschef Dirk Van Nuffel. De lichten aan de Bloedpunt zijn twee weken geleden aangepast, zodat de afslagtijd voor automobilisten komende van de Bevrijdingslaan richting Gulden-Vlieslaan langer werd. Maar dat zorgde voor verwarring, onder meer voor het verkeer dat vanuit de richting Ezelpoort op de R30 richting ‘t Zand moet. De ronde driekleurige lichten waren er vervangen door pijlen. Vorige week werd die nieuwigheid alweer afgevoerd. “Maar er is ook een heel gevaarlijke situatie ontstaan voor voetgangers", zegt Sandrine De Crom. “Die moeten nu vragen om over te steken door op een knop te duwen. Maar ze krijgen groen licht terwijl er auto’s komen vanuit de Bevrijdingslaan en nietsvermoedend doorrijden. Levensgevaarlijk.”

De Crom nam contact op met de Brugse korpschef, hoofd van de politie. Hij gaf haar gelijk en laat de lichten op dinsdag 19 maart aanpassen. “Zo worden drama’s voorkomen. En daarom doet een mens aan gemeentepolitiek,” besluit De Crom.