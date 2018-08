Weekje congé? Baat eens café uit 10 augustus 2018

De Brugse vriendinnen Isabelle Descheemaecker en Mieke Dumon baten nog tot en met zondag Karma Café uit in De Makersrepubliek in de Academiestraat. "Wij maken van ons verlof gebruik om een jarenlange droom waar te maken", zeggen ze. "Karma Café is opgevat als een gezondheidsbar waar je zelfgemaakte, plantaardige hapjes en drankjes kan proeven. We pakken ook uit met yogaworkshops en deugddoende, helende massages." Het duo huurt de ruimte van The Box, een handelspand dat onderdeel is van De Makersrepubliek. Daar kunnen ondernemers tijdelijk gebruik van maken. De pop-up is elke dag open van 10 tot 22 uur. (BHT)