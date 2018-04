Waterpret à la 'Te land, ter zee en in de lucht' 30 april 2018

De achtste editie van de Brugse Watersportfeesten in de achterhaven betekent meteen het startschot van het nieuwe seizoen. Jong en oud kon er het voorbije weekend kennismaken met allerlei watersporten op het Boudewijnkanaal. Bezoekers konden meevaren met de houten tweemaster Rupel, met de prachtige garnaalboot Jacqueline Denise of met het oceaanjacht Moonlight II of London. Je kon ook met een geïmproviseerd vaartuig in het water duiken, een beetje zoals het tv-programma 'Te land, ter zee en in de lucht', dus. Hoofdbedoeling is de Brugse jeugd in contact brengen met watersport en scouting. De Watersportfeesten zijn een organisatie van de Brugse Zeil- en Yachtclub, St-Leo Zeescouts en de 11de -22ste FOS Open Scouting De Boekaniers. (BHT)