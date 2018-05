Waterbus voor Open Vld Plus 18 mei 2018

In de aanloop naar de verkiezingen van oktober lanceren de Brugse oppositiepartijen opnieuw een pak droomideeën. Nadat N-VA al voorstelde om een draadloze tram door de binnenstad te laten rijden, haalt Open Vld Plus de waterbus van onder het stof. Die bus zou volgens de partij kunnen varen tussen Steenbrugge en de binnenstad. "Parkeren op de randparking en dan met de waterbus de stad in", droomt raadslid Jasper Pillen. "De batobus is ook een succes in Parijs en andere steden. We geloven niet in een tram in de binnenstad. De smalle straten zijn nu al moeilijk voor de bussen van 11 meter en dat is ook de reden waarom we kleinere bussen willen. We geloven dat een waterbus veel makkelijker en betaalbaarder is." De partij zet het voorstel alvast in haar programma. (BHT)