Waterattractie Boudewijn Seapark opent vroeger 20 april 2018

Het Boudewijn Seapark opent zaterdag vroeger dan verwacht Bobo's AquaSplash. Dat is de waterpartij waar je ook in ligzetels kan plaatsnemen. "Normaal opent deze attractie pas in mei. Maar dankzij de zomerse temperaturen kan het nu vroeger", zegt Geertrui Quaghebeur. Medewerkers vullen momenteel het bad van 1.100 vierkante meter met 300.000 liter water. Er zijn acht glijbanen en de grote Splash-emmer. Het bad is slechts 30 centimeter diep. Bobo's AquaSplash opende in 2014 en kostte 1 miljoen euro. (BHT)